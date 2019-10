Frenkie de Jong: Ik heb me weleens beter gevoeld

,,Het is niet zo dat ik me slecht voel, maar ik heb me wel eens beter gevoeld’’, aldus De Jong. ,,In deze tijd van het jaar moet je veel wedstrijden spelen, veel reizen. Ik ben wel honderd procent fit, dat is het probleem niet. Maar ik kan ook niet zeggen dat ik me geweldig voel. Dit is een tijd van heel veel wedstrijden, veel reizen ook. Dat zal ermee te maken hebben.’’



Logisch wel, vindt bondscoach Ronald Koeman. ,,Dit is altijd een drukke periode, we hebben donderdag nog een zware wedstrijd gespeeld. Daarnaast hebben we er net een lange reis op zitten, er is tijdsverschil. Dat hoort er allemaal bij, daar maak ik me niet zoveel zorgen over. Morgen is de wedstrijd pas.’’