Fred Rutten leidt PSV in cruciaal duel met AZ, maar vertrekt daarna ook uit Eindhoven

Naast André Ooijer vertrekt ook Fred Rutten aan het einde van dit seizoen als assistent-trainer bij PSV. Dat liet Marcel Brands woensdag weten. Zondag neemt de ervaren oefenmeester nog wel de taken van de opgestapte Ruud van Nistelrooij over in de competitiewedstrijd tegen AZ.

PSV is compleet verrast door het opstappen van Van Nistelrooij, directeuren Marcel Brands en Earnest Stewart gaven tijdens een persconferentie in het Philips Stadion tekst en uitleg en stelden ook dat Rutten is gevraagd om voor de groep te staan tegen AZ. Een cruciale wedstrijd in de strijd om plek twee.

Anderzijds maakte algemeen directeur Brands óók bekend dat Rutten na dit seizoen vertrekt als assistent bij PSV, hij wil weer op eigen benen staan. Het heeft dit seizoen ook flink geborreld in de technische staf, zo werd de laatste week wel duidelijk. Nadat De Telegraaf een verhaal naar buiten bracht over onvrede binnen de staf én spelersgroep ontstond er grote onrust in Eindhoven.

Dat alles droeg uiteindelijk bij aan het opstappen van Van Nistelrooij. ,,Als twee belangrijke assistenten stoppen, die we samen hebben gekozen, dan is dat voor ons een signaal om te praten”, zei Brands, die verder niet op de details van die gesprekken inging. Hij zei wel dat ook spelers zich ‘zorgen’ maakten over het vertrek van Ooijer en Rutten. ,,Zij zagen ook spanningen in de staf, maar die problemen hadden we op kunnen lossen. Niemand binnen PSV heeft ook maar 1 procent gedacht om níét met Ruud door te gaan”, aldus Brands.

Bekijk de beelden van de persconferentie.