Fraser trots op Vitesse na eerherstel tegen Ajax

,,Ik moet mijn spelers een groot compliment maken'', zei Fraser. ,,Een uitschakeling als tegen Swift kan je ook met een zege op Ajax niet recht zetten. Maar ze zaten diep in de put en beseften dat ze de club zwaar tekort hebben gedaan. Toch hebben we in de eerste helft tegen Ajax vanuit een goede organisatie gewoon goed gevoetbald. Na rust mogen we ons verwijten dat we niet vaker hebben toegeslagen in de omschakeling. Want als ze een keer ruim konden winnen bij Ajax, dan was het wel vandaag geweest.''