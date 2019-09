Fraser langer coach van Sparta: nieuw contract op Het Kasteel

Henk Fraser is sinds vorig seizoen coach van Sparta Rotterdam. Daar zorgde Fraser, die eerder coach was van ADO Den Haag en Vitesse, meteen voor promotie naar de eredivisie. Met acht punten uit de eerste vijf wedstrijden zijn de Rotterdammers ook in de eredivisie uitstekend aan het seizoen begonnen.

De contractverlenging van Henk Fraser bij Sparta staat niet op zich. Binnen de muren van Het Kasteel bestaat alom tevredenheid over het werk van de coach. ,,Vanuit onze kant is het duidelijk dat de sportieve prestaties goed zijn", laat technisch manager Henk van Stee weten op de clubwebsite. ,,Natuurlijk was er de intentie van beide partijen om met elkaar door te gaan. Naast de prestaties zien we ook de ontwikkeling van onze spelers. Door nu al vroegtijdig zekerheid te hebben over een langer verblijf van Fraser creëren we rust en duidelijkheid voor iedereen. We weten heel goed dat het nog een lastig seizoen kan worden, maar wij spreken het vertrouwen uit in Henk, zijn staf en de spelers dat we onze sportieve doelstelling gaan halen,” aldus Van Stee.



