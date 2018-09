Frankrijk na duel Oranje gehuldigd voor wereldtitel

Oranje met fitte selectie in Stade de France

17:27 Met een volledige selectie van 24 spelers heeft het Nederlands elftal vandaag getraind in het Stade de France. Bondscoach Ronald Koeman beschikt over een fitte groep voor de eerste wedstrijd in de Nations League, zondag tegen wereldkampioen Frankrijk. Wesley Sneijder is na de gewonnen oefeninterland donderdag tegen Peru, zijn afscheidswedstrijd in Oranje, weer afgehaakt.