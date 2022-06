Frankrijk houdt Oranje Onder 17 van derde Europese titel op rij af

Frankrijk was vooral in de eerste helft heer en meester. Als de formatie van de Franse bondscoach José Alcocer binnen tien minuten al drie keer had gescoord, had Oranje Onder 17 niets te klagen gehad. Maar onder meer de paal (twee keer zelfs) voorkwam dat de ploeg van Mischa Visser al snel in de finale kansloos was geweest. Na de rust sloeg Oranje snel toe, door Jaden Slory, maar binnen een kwartier had Frankrijk Onder 17 de achterstand alweer weggepoetst door goals van linksback Saël Kumbedi.



Het EK in Israël was het eerste sinds 2019. Sindsdien schrapte de UEFA vanwege de coronapandemie de Europese jeugdtoernooien.



Later meer!