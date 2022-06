Frank Wormuth hoorde van Heracles dat hij kon blijven: ‘En twee uur later was alles anders’

Frank Wormuth is vandaag officieel gepresenteerd als nieuwe coach van FC Groningen. Daarmee laat hij een mooie periode bij Heracles met een triest einde achter zich. Op het persmoment gaf hij aan dat zijn ontslag op een aparte manier is verlopen.

De Duitse oefenmeester gaf toe het moeilijk te hebben gehad na zijn ontslag. „Die ene week dat ik er niet bij was, was echt moeilijk. Het is alsof je kind van je wordt afgenomen. Ik heb geen problemen gehad met de spelers, ik heb ze ook nog gesproken en het kwam uit een andere richting. Dat was voor mij heel belangrijk. Natuurlijk is er weleens wat wrijving met een speler, maar met de meeste spelers was ik goed.”

Na zijn ontslag moest hij zijn gedachten even verleggen. „Ik heb de eerste wedstrijd niet eens gezien. De tweede wedstrijd wel, maar dat was echt moeilijk.” Dat kwam met name doordat hij zijn ontslag helemaal niet zag aankomen. „Het verbaasde me wel echt. Ik heb twee keer met de mensen gesproken die daarover gaan en gezegd: geef het aan als jullie het niet meer zien zitten. Toen was er geen probleem en twee uur later was alles anders.”



De afgelopen tijd heeft hij daar diverse mensen binnen Heracles over gesproken. „Ik heb met veel mensen gepraat om het een plekje te geven. Na drie weken heb ik het wel verwerkt en de focus gaat nu op FC Groningen. Maar ik ben wel een deel van de degradatie, zo voel ik dat.”

Voorlopig denkt Wormuth dat FC Groningen de selectie al aardig op orde heeft. „We hebben een ploeg met heel veel spelers en je kunt er niet nóg meer halen. Hier gaan we mee beginnen en deze ploeg heeft kwaliteit. De doelstelling is om Europees voetbal te halen en daar gaan we voor, maar na tien wedstrijden kan ik pas zien wat er echt mogelijk is.”

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus geeft aan dat er interesse schemert voor Jørgen Strand Larsen, Tomáš Suslov en Neraysho Kasanwirjo, maar dat er nog niets concreets is. „De transfer van Liam van Gelderen hopen we deze week af te ronden, maar we hebben op dit moment misschien wel te veel spelers.”