Frank Wormuth eerste slachtoffer schoonmaak FC Groningen: ‘Ik snap de cultuur: er moeten koppen rollen’

Oranje Leeuwinnen overtuigen tegen Costa Rica en slagen nu wél voor 5-3-2-exa­men van Andries Jonker

Louis van Gaal maakte vandaag bekend welke 26 spelers een kans maken om in zijn 5-3-2-formatie te spelen in Qatar. In zijn schaduw bekijkt zijn protegé Andries Jonker, bondscoach van de Oranjevrouwen, of dat systeem ook aan de Nederlandse voetbalsters toebedeeld is. Vanavond tegen Costa Rica boekte hij in elk geval een met name in de eerste helft overtuigende oefenzege: 4-0.

11 november