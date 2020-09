‘Frank de Boer weet nu waar de valkuilen liggen’

Van der Water krijgt maximale boete na ‘af-ap­pen’ wedstrijd: ‘Ploeg in steek gelaten’

21 september Silvester van der Water krijgt van Heracles een fikse boete nadat hij zich zaterdag per appje afmeldde voor de wedstrijd tegen Willem II. Vanmorgen gingen speler en club met elkaar in gesprek. Of hij alsnog blijft bij Heracles is nog niet bekend.