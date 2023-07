Frank de Boer is klaar met de spotlights: ‘Ik ga nu doen wat ik leuk vind en waar minder druk en stress bij zit’

De twijfels, pijn en onzeker­heid van NAC-aanvoerder Martina: ‘Verdedi­ging en middenveld is goed, maar we zijn er nog niet’

De rots in de branding ziet dat NAC zich gericht versterkt heeft. Maar ook dat de aanval door blessures flink is uitgekleed. ,,Als we niet weten of ze snel kunnen aanhaken, moeten we doorschakelen.”