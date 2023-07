Frank de Boer geniet in de luwte bij Al Jazira: ‘Ik wil alleen niet meer lijden om te leiden’

Exclusief interviewFrank de Boer is klaar met de spotlights. Na zijn ontslag als bondscoach trok hij zich terug in Marbella en concludeerde hij: ‘Ik wil voortaan leven in plaats van geleefd worden’. Dat stelt de kersverse trainer van Al Jazira in een openhartig interview.