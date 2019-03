France Football: Rinus Michels beste trainer aller tijden

Ronald Koeman Nu gaat het echt beginnen: ‘Elke misstap kan fataal zijn’

20:08 Na het onverwachte succes in de groepsfase van de Nations League, begint Ronald Koeman deze week aan de opdracht die hij vorig jaar zo nauwkeurig formuleerde bij zijn aanstelling. In het EK-kwalificatietoernooi, met donderdag de eerste wedstrijd tegen Wit-Rusland in De Kuip, wil de bondscoach het Nederlands elftal na twee gemiste eindronden weer terugbrengen op een groot toernooi.