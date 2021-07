Fraaie geste Ajax: spelers en staf poseren met shirt voor Peter R. de Vries

Arnesen speurt koortsach­tig naar verster­king voor Feyenoord: ‘Bij Dilrosun staat de deur op een kier’

8:41 Feyenoord huurde Guus Til, kocht Marcus Pedersen en legde Ofir Marciano vast als tweede keeper. De oogst op de transfermarkt is nog altijd mager, want er is wederom nauwelijks budget.