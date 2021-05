Fotoserie | Oranje arriveert in Portugal voor trainingskamp richting EK

Honderd jaar geleden heerste NAC in Nederland: ‘Vraag me af of supporters weten hoe groot NAC is geweest’

7:00 Op de kop af honderd jaar geleden kroont NAC zich op 29 mei 1921 tot de beste voetbalclub van Nederland. Na het winnen van de zuidelijke competitie is het in de kampioenspoule Be Quick, Ajax en Go Ahead Eagles de baas. ‘NAC was in die tijd een Nederlandse topclub. Zelfs Real Madrid werd met 0-4 verslagen.’