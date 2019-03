Fotoserie | De hoogte- en dieptepunten van Feyenoord onder Martin van Geel

Kampioen in 2017

Volledig scherm Feyenoord-fans vieren feest op het Stadhuisplein waar ze op grote schermen de wedstrijd tegen Heracles hebben gevolgd. De voetbalclub uit Rotterdam is kampioen van de eredivisie geworden. © ANP

Voor het eerst sinds 1999 was Feyenoord de beste club van de eredivisie. In een kolkende Kuip werd het landskampioenschap binnengehaald door Heracles te verslaan. Het betekende de vijftiende titel uit de clubhistorie.

Bekersucces

Volledig scherm Robin van Persie geeft een fles champagne aan een fan tijdens de huldiging van Feyenoord na het winnen van de finale van de KNVB-beker. Feyenoord versloeg AZ in De Kuip met 3-0. © ANP

De landstitel van 2017 was niet de eerste prijs onder Martin van Geel. Een jaar eerder veroverde Feyenoord de KNVB Beker door FC Utrecht met 2-1 te verslaan. Vorig seizoen was het opnieuw raak. Onder leiding van Robin van Persie werd met 3-0 gewonnen van AZ.

6-2

Volledig scherm Feyenoord wint De Klassieker met 6-2 © Pim Ras Fotografie

De 27ste van januari 2019 zal voor altijd in de geheugens van de Feyenoordaanhang gegrift staan. In De Kuip deelde de Rotterdammers een megadreun uit aan aartsrivaal Ajax door met 6-2 te winnen. Voor Feyenoord was Robin van Persie tweemaal trefzeker. Jens Toornstra, Steven Berghuis, Tonny Vilhena en Yassin Ayoub waren de andere doelpuntenmakers.

Tweede in 2012

Volledig scherm John Guidetti van Feyenoord viert zijn derde doelpunt in de wedstrijd tegen Ajax (4-2). Guidetti maakte drie treffers voor de Rotterdammers. © anp

Na enkele teleurstellende jaren, met 2010/2011 als dieptepunt met een tiende plaats in de eredivisie, werd Martin van Geel aangesteld. In het eerste jaar onder zijn leiding veerde de Rotterdammers terug en eindigden als tweede in de eredivisie.

Johan Cruijff Schaal

Volledig scherm Feyenoord wint van Vitesse na strafschoppen de Johan Cruijff Schaal. © ANP

De twee Johan Cruijff Schalen (2017 en 2018) die werden veroverd zijn niet zo belangrijk geweest als het landskampioenschap of de beker, maar na een jarenlange prijzendroogte waren deze zeer welkom in Rotterdam.

Flop-5

Zeven duels op rij verloren

Volledig scherm Tonny Vilhena leidt de weg naar de kleedkamer na het verlies in Zwolle © Pim Ras Fotografie

Het verliep onder Martin van Geel niet altijd vlot in De Kuip. Met misschien wel als grootste dieptepunt de zeven duels op rij die werden verloren in 2016.

Trencin

Volledig scherm Giovanni van Bronckhorst moet gefrustreerd toezien hoe zijn ploeg niet langs Trencin weet te geraken © Ronald Hoogendoorn

Feyenoord stelde begin dit seizoen diep teleur in de derde voorronde van de Europa League. Tegen het onbekende AS Trencin gingen de Rotterdammers in Slowakije met 0-4 onderuit en kwamen in de eigen Kuip niet verder dan 1-1.

Bekerverlies in 2019

Volledig scherm Feyenoord verliest met 3-0 van Ajax in de halve finale van de KNVB Beker © ANP

De euforie van de 6-2 maakte korte tijd later plaats voor verdriet. Feyenoord trof in de beker opnieuw Ajax, maar ging deze keer onderuit. Het betekende een vroeg einde van het seizoen in 2019: uitgeschakeld in Europa, voor de beker en voor de landstitel

Ontslag Fred Rutten

Volledig scherm Fred Rutten r. weet het niet meer. Links zijn opvolger Giovanni van Bronckhorst. © Pim Ras

Fred Rutten kwam in de zomer van 2014 naar Feyenoord als opvolger van Ronald Koeman. Met een uitgeholde selectie kon de Tukker geen vuist maken. Rutten maakte al tijdens het seizoen bekend zijn contract niet te willen verlengen en werd nog voor de play-offs weggestuurd.

Champions League van 2017

Volledig scherm © Getty Images