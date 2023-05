Fortuna Sittard en NEC sluiten seizoen af met gelijkspel na late strafschop Gladon

Landry Dimata opende de score voor NEC. De Belg benutte in de 65ste minuut een strafschop. Paul Gladon maakte in de vierde minuut van de blessuretijd gelijk. De spits had in de openingsfase van het duel op de paal geschoten. NEC eindigde het seizoen op de twaalfde plaats in de Eredivisie. Fortuna Sittard is de nummer 13 van Nederland.