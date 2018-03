Fortuna kan wel winnen in streekderby met MVV

Drie dagen later oogde de grasmat nog steeds niet best, maar er kon wel gevoetbald worden. Djibril Dianessy opende in de blessuretijd van de eerste helft de score. De Fransman trok na een handige actie vanaf de linkerkant naar binnen en krulde de bal in de kruising. Lisandro Semedo tekende na een uur uit een strafschop voor de 2-0. In de slotfase schoot Shermar Martina aan de andere kant vanaf elf meter hoog over. De verdediger van MVV deelde in zijn frustratie een beuk uit en moest met twee keer geel van het veld.