Fortuna en ADO hebben bij zege weer wat meer lucht

NAC gaat voor laatste strohalm in degradatie­kra­ker tegen Excelsior

8:08 • Excelsior won eerder dit seizoen het uitduel bij NAC in augustus (0-2), maar won in één seizoen nog nooit beide eredivisieduels met de Bredanaren. • NAC is de laatste tien competitieduels zonder zege (G3, V7). • Scheidsrechter in het Van Donge & De Roo-stadion is Martin van den Kerkhof.