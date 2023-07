Foeke Booy gaat Jeroen Rijsdijk en Nourdin Boukhari assisteren bij Sparta: ‘Met zijn ervaring de juiste aanvulling’

Dat Rijsdijk en Boukhari de nieuwe trainers gingen werd zaterdag al duidelijk, maar zij krijgen met Booy dus wel een ervaren coach naast zicht. ,,Foeke heeft niet alleen al eerder op Het Kasteel gewerkt, toen Nourdin het Sparta-shirt nog droeg, maar met al zijn ervaring in binnen- en buitenland zien wij in hem een juiste aanvulling op Jeroen en Nourdin. Daarmee is onze technische staf ingevuld en kan de focus rondom het eerste elftal volledig richting prestatiegericht werken.”

De 61-jarige Booy werkt al bijna dertig jaar als trainer. Hij begon in 1995 als assistent-trainer bij FC Utrecht, waar hij van 2002 tot 2007 hoofdtrainer was. De Leeuwarder werkte daarna kort bij Al-Nassr FC, de huidige club van Cristiano Ronaldo. Van december 2007 tot juni 2009 was hij vervolgens hoofdtrainer van Sparta. Daarna was hij nog trainer van Cercle Brugge en Go Ahead Eagles. De afgelopen vijf jaar was Booy technisch directeur van SC Cambuur, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de eredivisie.

Sparta begint vandaag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Publiek is niet welkom op het trainingscompex Nieuw-Terbregge, waar nog een verbouwing aan de gang is. Er is wel pers aanwezig.

Nijkamp: ‘Zorgvuldigheid boven snelheid’

,,Het was bij ons bekend dat Maurice Steijn de stap wilde maken naar een topclub. Daarover hadden we met elkaar ook afspraken gemaakt en die zijn we uiteraard nagekomen. Dat het na één volledig seizoen al zover is hadden we van beide kanten niet verwacht. Direct na het bekend worden van de overgang was al duidelijk dat Sparta niet voor de eerste de beste trainer kiest die beschikbaar is", vertelt technisch directeur Gerard Nijkamp over de afgelopen weken.

Volledig scherm Nourdin Boukhari, Maurice Steijn en Jeroen Rijsdijk. © Pro Shots / Mischa Keemink

,,Vele namen worden er gedurende zo’n proces genoemd. Wij hebben met Sparta zorgvuldigheid verkozen boven snelheid. We hebben met name gepolst naar beschikbaarheid bij kandidaten die in onze ogen de club een stap verder kunnen laten groeien en daarbij was de uitgangspositie dat zij een flinke plus moeten brengen ten opzichte van Jeroen Rijsdijk en Nourdin Boukhari. Zij waren namelijk met Maurice Steijn medeverantwoordelijk voor het succes van afgelopen seizoen. Het is voor de directie altijd al duidelijk geweest dat Jeroen met zijn assistenten de beste optie is voor Sparta indien er geen nieuwe hoofdtrainer met ruime ervaring beschikbaar zou komen die ook nog past bij onze club.”