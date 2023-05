Flets Cambuur degradeert uit de eredivisie: ‘De trainer de schuld geven wil zeggen dat je weinig nadenkt’

De degradatie uit de eredivisie van SC Cambuur is een feit. De Friese club uit Leeuwarden verloor in het eigen stadion met 3-0 van FC Utrecht en kan met nog drie wedstrijden te gaan de huidige nummer zestien Excelsior in punten niet meer achterhalen.

De nederlaag betekent dat de club uit Leeuwarden voor de derde keer na twee seizoenen weer afscheid moet nemen van de hoogste divisie in het betaalde voetbal. Eerder gebeurde dat in 1994 en 2000. In 2016 degradeerde Cambuur na drie seizoenen.

Het volgepakte Cambuur Stadion, waar supporters van FC Utrecht niet welkom waren, was voor de aftrap nog in opperbeste stemming. De supporters zongen uit volle borst de geplaagde ploeg van trainer Sjors Ultee toe, maar na 37 minuten viel een doodse stilte in na een rake kopbal van Sander van de Streek. Nog geen 4 minuten later kopte Utrecht-spits Anastasios Douvikas de 0-2 binnen.

Cambuur, dat voor de vierde wedstrijd op rij niet wist te scoren, creëerde ook tegen Utrecht amper kansen. Spits Roberts Uldrikis blonk uit in opzichtige missers. In de tweede helft werd het nog erger voor Cambuur toen doelman Robbin Ruiter een overtreding maakte en scheidsrechter Jochem Kamphuis onverbiddelijk naar de stip wees. Douvikas miste de strafschop niet en tekende voor zijn zestiende competitietreffer.

In 2020 eindigde Cambuur op de eerste plaats van de eerste divisie, maar het seizoen werd nietig verklaard door de KNVB wegens de coronacrisis en dus was er geen promotie als beloning. Het jaar daarna vierden de Friezen het kampioenschap met 15 punten voorsprong op de nummer 2 en was de vierde keer promotie dik verdiend.

Vorig seizoen presteerde Cambuur boven verwachting goed en eindigde de ploeg als negende in de Eredivisie. Dit seizoen ging het een stuk moeizamer. De ploeg boekte slechts vier overwinningen, met als hoogtepunt de 3-0-zege op PSV in oktober. In november werd Sjors Ultee aangesteld als hoofdtrainer. Hij volgde Henk de Jong op, die op doktersadvies stopte. De laatste weken raakte Cambuur steeds verder in de versukkeling. De nederlaag tegen Utrecht was de zevende op rij.

Ook Ultee kan slechte positie Cambuur niet omkeren

Volledig scherm © ANP De trainer krijgt altijd de schuld, zei trainer Ultee van Cambuur. ,,Zo gaat dat in de voetballerij en dat is logisch”, zei de coach bij ESPN.

Ultee kwam pas in november bij de ploeg, nadat Henk de Jong op doktersadvies stopte. ,,De problemen hier spelen al anderhalf jaar en ik ben hier vijf maanden. Mij dan de schuld geven van de teloorgang wil zeggen dat je dan weinig nadenkt. Maar feit is dat ik het ook niet heb kunnen oplossen. Ik zag kansen toen ik bij de club kwam, maar het is me niet gelukt het om te draaien.”

De problemen op het veld lagen bij Cambuur vooral in het zestienmetergebied, zowel van de eigen ploeg als van de tegenstander. ,,Tot de zestien gaat het goed en dan houdt het op, is vaker gezegd”, zei Ultee. ,,Aan het doelsaldo is dat te zien: 21 goals voor en 63 tegen, dat zegt genoeg. Dan mag je aan de bal goede dingen doen, maar daar koop je niks voor.”

Reactie aanvoerder Bangura

,,We waren dit seizoen niet goed genoeg, dat is de harde realiteit”, zei aanvoerder Alex Bangura bij ESPN. ,,Echte kansen om te scoren kwamen er ook niet in deze wedstrijd en dat hebben we vaker gezien dit seizoen.” De ploeg zat al een tijdje in een neerwaartse spiraal, vervolgde Bangura. ,,Er zit weinig vertrouwen in de ploeg.

,,Het was eigenlijk ook een mission impossible om nog vier wedstrijden te winnen en dan nog te hopen dat andere clubs punten zouden laten liggen. We hebben het hele seizoen moeite gehad met het maken van doelpunten en we hebben zelf de doelpunten te makkelijk weggegeven.”

Volledig scherm Ben Rienstra. © Pro Shots / Erik Pasman

