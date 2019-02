Fledderus wordt technisch directeur FC Groningen

poll Druk op NAC neemt toe: is resultaat tegen FC Groningen cruciaal in strijd om handhaving?

10:36 Zaterdag wacht voor NAC een cruciaal duel in strijd om lijfsbehoud. Vanuit het Hoge Noorden komt het in vorm zijnde FC Groningen op bezoek. Met een zwaar programma in het vooruitzicht is er voor de Bredanaars veel aan gelegen eindelijk weer een positief resultaat te boeken. Zeker met oog op het perspectief in het restant van het seizoen.