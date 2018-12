Financieel directeur Slop vertrekt na dit seizoen bij Ajax

,,Ik ben inmiddels twintig jaar werkzaam bij Ajax", vertelt de de 57-jarige Slop. ,,Het waren hele intensieve jaren, met veel hoogtepunten en natuurlijk ook met minder leuke fases. Wat me altijd bij zal blijven zijn de bijzondere trajecten met buitenlandse clubs die hebben geleid tot grote transfers. Dan denk ik aan het vertrek van Zlatan Ibrahimovic naar Juventus en Jan Vertonghen naar Tottenham Hotspur. Maar ook aan de inkomende transfers zoals die van Cristian Chivu en Dusan Tadic.” Slop kwam in 1998 in dienst bij Ajax. Als gevolg van zijn vertrek bij de Amsterdammers legt hij ook zijn bestuursfunctie bij Ajax Cape Town neer.

,,Op financieel gebied blijven me altijd het internationale Financial Fairplay-overleg met de UEFA en de aandacht voor de beursnotering bij”, vervolgt Slop. ,,Maar ik ben ook Ajax-supporter, dus ik kijk met het meeste plezier terug op de vele prijzen die we hebben gewonnen en de mooie Europese duels die we in al die jaren hebben gespeeld. De tijd is nu gekomen om iets anders te gaan doen, waar ik me de komende periode rustig op ga richten.”