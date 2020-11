FIFA werkt aan 'goedkopere' VAR

Opvallend is ook het verschil in de internationale competities van de UEFA. In de Champions League is er bij iedere wedstrijd een VAR, in de Europa League ontbreekt die in de groepsfase. Pas na de winter in de knock-outfase wordt ook daar gebruikgemaakt van videoarbitrage. In de meeste Europese voetballanden hebben de scheidsrechters bij wedstrijden in de hoogste divisie hulp van de VAR.