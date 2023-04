FIFA-baas doet oproep na wangedrag bij Feyenoord - Ajax: ‘Geen plaats voor geweld in voetbal’

,,Er is absoluut geen plaats voor geweld in het voetbal, op of naast het veld", schrijft Infantino op Instagram. ,,Gebeurtenissen als tijdens de Nederlandse halve finale tussen Feyenoord en Ajax met Davy Klaassen horen niet thuis in onze sport en onze samenleving. Zonder uitzondering moeten in het voetbal alle spelers veilig zijn om de wedstrijd te spelen en ik roep de relevante autoriteiten op om ervoor te zorgen dat dit op alle niveaus wordt gerespecteerd.”