Feyenoord zonder Van Beek naar Charkov, Tapia terug

Voor Renatio Tapia ziet het er goed uit. De Peruviaan reist met de selectie mee naar Charkov en het zou goed kunnen dat hij een basisplaats toebedeeld krijgt van Giovanni van Bronckhorst. De trainer speelde de afgelopen weken in de eredivisie met het geïmproviseerde verdedigingsduo Jeremiah St. Juste en Kevin Diks. Mogelijk speelt Tapia op de plek van de weinig overtuigende Diks.



Tapia keert na een hamstringblessure terug in de selectie van de Rotterdammers. Van Beek was na een slepende teenblessure net terug bij Feyenoord toen hij te maken kreeg met heupklachten. Omdat ook Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden langdurig uit de roulatie zijn, is de spoeling achterin bij de landskampioen erg dun. Ook Miquel Nelom lijkt op tijd fit te zijn voor het duel met Sjachtar. Hij hield een lichte knieblessure over aan de gewonnen bekerwedstrijd tegen AVV Swift (4-1).



Feyenoord wil woensdag in Kiev van de hatelijke nul afkomen in de Champions League. In de Kuip werd verloren van Manchester City (0-4) en Sjachtar (1-2), ook de uitwedstrijd tegen Napoli ging verloren: 3-1. In de eredivisie loopt het eveneens niet lekker bij de Rotterdammers. Van de laatste zes duels werd er slechts één gewonnen. Afgelopen weekend verspeelde Feyenoord punten bij Roda JC (1-1).