Feyenoord zoekt pure klasbakken: ‘Titel brengt andere verwachtingen met zich mee’

samenvatting Willem II boekt ruime oefenzege op FC Eindhoven

Na oefenzeges op de amateurs van Sarto (7-0) en de Diessense selectie (14-1) was Willem ll zaterdagmiddag ook te sterk voor Keuken Kampioen Divisie-competitiegenoot FC Eindhoven. Op het veld van Uno Animo in Loon op Zand werd het 4-0. Later vandaag is hier de samenvatting te zien. Lees hier welke oefenwedstrijden we komende weken nog meer uitzenden.