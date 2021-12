Feyenoord wint met acht jeugdspelers van Maccabi Haifa, Nelson maakt eerste goal

De B-ploeg van Feyenoord moest van Arne Slot in de Kuip tegen Maccabi Haifa laten zien dat ze een volwaardig alternatief kunnen zijn voor de formatie waar de trainer van Feyenoord doorgaans het vertrouwen aan geeft. Voor de belangrijke week met wedstrijden tegen FC Groningen (uit), FC Twente uit (beker) en Ajax (thuis) zei Slot namelijk niet uit te sluiten dat zijn basisspelers in de laatste maand van het jaar opeens wel met pijntjes te maken krijgen. En dan moet de reservebank van de Rotterdammers zich laten gelden. De balans na de wedstrijd tegen Maccabi Haifa was positief. Cyriel Dessers en Reiss Nelson lieten zich nadrukkelijk zien.

Tegen Maccabi Haifa, dat in de laatste poulewedstijd van poule E in de Conference League helemaal niets meer te winnen had, was het toch weer Dessers die de aandacht opeiste. Bij drie pogingen van de Belg lag doelman Roi Mashpati keer op keer in de weg. Maar bij kans nummer vier was het eindelijk raak. Mark Diemers, voor het eerst in de basis na lang blessureleed, speelde de huurling van Genk slim aan en Dessers schoot raak: 1-0.

Volledig scherm Reiss Nelson maakte zijn eerste goal voor Feyenoord. © ANP

Het was alweer de achtste treffer van de Belg in het shirt van Feyenoord. Vier goals in competitieverband en vier belangrijke goals in de Conference League. Feyenoord moet tegen de 4 miljoen euro overmaken aan Racing Genk als het de spits wil overnemen, geld dat de club op dit moment niet voor handen heeft. Al verdiende Feyenoord met de winst op Haifa wel een half miljoen euro. Dessers valt in Rotterdam uitstekend in het pulletje met zijn tomeloze inzet en zijn scorend vermogen. Naast de spits liet ook die andere huurling, Reiss Nelson, zich eindelijk zien. Zijn fraaie individuele actie leverde na de pauze de beslissende 2-0 op.

Bij de Rotterdammers, die begonnen zonder Gernot Trauner, Tyrell Malacia, Guus Til, Orkun Kökçü, Jens Toornstra, Bryan Linssen, Luis Sinisterra en Alireza Jahanbakhsh, kregen in deel twee ook Marcus Pedersen, Fredrik Aursnes en Marcos Senesi rust. Alle focus moest al naar de belangrijke week waarin Feyenoord uiteraard hoopt te overwinteren in het KNVB-bekertoernooi én de koppositie in de eredivisie te veroveren.

Slot weet dus dat hij achter zijn favoriete basiself nog wel wat mogelijkheden heeft. De trainer liet ook de jeugdspelers Mimeirhel Benita, Sem Valk, Lennard Hartjes, Antoni Milambo en Aliou Baldé proeven van het grote werk. Maccabi kreeg één gigantische kans maar Yuval Ashkenazi verprutste de mogelijkheid oog in oog met keeper Justin Bijlow. Toen Nelson naar de 2-0 soleerde was het voorbij voor de Israëliërs, die de geschorste Tjaronn Chery node misten. In de 92ste minuut maakte Dean David na een fout van Bijlow nog de 2-1 namens Maccabi, maar kort daarna werd er afgefloten in de Kuip.

Volledig scherm Cyriel Dessers. © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.