Feyenoord wil start van Ajax uit 2002 achterna

De laatste landskampioen die met vier overwinningen aan een eredivisieseizoen begon, was Ajax in 2002-2003. Van Bronckhorst denkt dat zijn fitte en gretige selectie klaar is om die prestatie van de rivaal vijftien jaar na dato te evenaren. De succestrainer zag tijdens de interlandperiode de blessuregevallen Sven van Beek (voet), Bart Nieuwkoop (hamstrings) en Kenneth Vermeer (vinger) weer vooruitgaan, maar het trio is nog altijd niet klaar voor een rentree.



Aankoop Sam Larsson is dat wel. De verwachting is dat de 24-jarige aanvaller snel kan aansluiten bij de wedstrijdselectie van Feyenoord. Waarschijnlijk is hij er morgenavond in Almelo al als bankzitter bij tegen Heracles. Het maakt de selectie van Feyenoord breder en zorgt voor een hevige concurrentiestrijd om de basisplekken. Dat facet ontbrak vorig seizoen in de Kuip, maar bleef zonder gevolgen. Het is hét punt waar de Rotterdammers dit seizoen winst denken te kunnen boeken ten opzichte van het recente verleden.