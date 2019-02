Feyenoord wil juist bij PSV van uitcomplex af

Robin van Persie was ook als het minder ging met Feyenoord positief. Maar hij lijkt moedeloos te worden van het geklungel in uitduels. ,,Ik snap de kritische vragen. Maar vandaag tegen PSV spelen we om de eer.’’

Door Mikos Gouka



Spits Nicolai Jørgensen wilde het vrijdag geen crisis noemen. Trainer Giovanni van Bronckhorst constateert dat ‘de vorm’ er niet was in Groningen. En routinier Robin van Persie zegt ook niet te snappen dat Feyenoord, zoals volgens de spits voor de wedstrijd tegen FC Groningen het geval was, doorgaans ‘fantastisch’ traint, maar in uitwedstrijden toch keer op keer faalt.



,,Vier uitwedstrijden, tegen ADO, PEC, Excelsior en FC Groningen leverden slechts één puntje op’', somt Van Persie op. ,,En dat hadden er echt tien moeten zijn. En dan hadden we zelfs nog meegedaan met Ajax en PSV. Als ik zeg ‘had moeten zijn’ realiseer ik mij ook meteen dat we terecht verloren van PEC, Excelsior en FC Groningen. Het is gewoon niet goed genoeg.’'

Houvast

De recente uitvorm geeft niet bepaald een geruststellend gevoel voor het duel bij koploper PSV van vanmiddag. De Eindhovenaren wonnen alle elf duels in eigen huis en kregen in die wedstrijden slechts drie goals tegen. Alleen de wedstrijd om de Johan Cruijff-schaal biedt Feyenoord wat houvast. Begin augustus hielden de Rotterdammers hun opponent tamelijk simpel in bedwang (0-0), om vervolgens vanaf de stip toe te slaan.

En dan is er nog de cruciale bekerwedstrijd tegen Ajax, woensdag in de Kuip. Maar als ze bij PSV denken dat Feyenoord vanmiddag niet in de hoogste versnelling zal spelen, zijn ze bij de aanvoerder van de Rotterdammers aan het verkeerde adres. ,,We spelen om de eer’', zegt hij. ,,De koploper verslaan, zoals we thuis van Ajax en PSV wonnen, dat is het doel. Maar dan nog staat deze wedstrijd los van Ajax in de halve finale. Een goed resultaat in Eindhoven en bijvoorbeeld een slecht resultaat van Ajax in Den Haag tegen ADO geeft ons niet opeens een voorsprong.’’

ADO - Ajax is vandaag de lunchwedstrijd en het resultaat van de wedstrijd in Den Haag kan van invloed zijn op de ontwikkelingen in Eindhoven. Wint Ajax, dan staat het om half 3 nog maar één puntje achter op de koploper en wordt de druk op PSV maximaal opgevoerd. Bij elk ander resultaat zullen de Brabanders juist een enorme boost krijgen nog vóór er is afgetrapt.

Volledig scherm Pablo Rosario van PSV in duel met Tonny Vilhena van Feyenoord tijdens de strijd om de Johan Cruijff-schaal in augustus. © ANP

Overeind blijft dat Feyenoord in deze fase van het seizoen de handen vol heeft aan zichzelf. Van Persie: ,,De kritische vragen zijn terecht. We hebben goed met elkaar gesproken maar ik snap dat mensen denken ‘dat hebben we eerder gehoord’. Maar ik kan er niet meer van maken dan dit. Het kan eenmaal ergens tegenzitten, maar niet vier uitwedstrijden op een rij.’'