Feyenoord-vrouwen volgend seizoen in de Kuip? ‘Natuurlijk is dat geen gek idee’

Door Rik Spekenbrink



Rijen voor de kassa, gezang op de tribunes, gemiddeld meer dan honderdduizend kijkers op betaalzender ESPN en volop aandacht in de kranten. De eerste editie van Feyenoord - Ajax bij de vrouwen (4-1) was in alle opzichten een groot succes. De volgende keer graag in de Kuip, klonk het op jeugd- en trainingscomplex Varkenoord. Een dag later blijft die vraag hangen. Waarom eigenlijk niet? Of slaan we nu door?