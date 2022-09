Feyenoord verwijdert bericht op Twitter over Justin Bijlow na bekendmaking Oranje-selectie

Louis van Gaal maakte vanmiddag zijn definitieve selectie bekend. De wedstrijden tegen Polen en België zijn de laatste tests voordat in november het WK in Qatar begint. Bijlow, zesvoudig international van Oranje, was eind 2021 nog de onbetwiste nummer één onder de lat bij het Nederlands elftal. Nu heeft Van Gaal Jasper Cillessen, Mark Flekken, Andries Noppert en Remko Pasveer geselecteerd.

Lees ook Andries Noppert en Remko Pasveer bij definitieve selectie Oranje, Justin Bijlow niet opgeroepen

Van Gaal heeft de absentie van Bijlow niet uitgelegd. ,,Voor ons is dit de laatste mogelijkheid de jongens aan het werk te zien, voor we onze WK-selectie bekend moeten maken. Zoals ik al vaker heb gezegd is de voorbereidingstijd voor dit WK extreem kort, dus ik moet alle beschikbare tijd goed benutten", zo gaf de bondscoach in algemene zin aan.

Feyenoord, dat geen enkele speler geselecteerd zag worden voor Oranje, plaatste de tweet met de foto van Bijlow enkele minuten nadat de Oranje-selectie bekend werd. De club verwijderde het bericht niet veel later.

Oranje speelt donderdag in Warschau tegen Polen en sluit de groepsfase van de Nations League drie dagen later in Amsterdam af tegen België. De ploeg van Van Gaal gaat in groep 4 van de A-divisie op kop met 10 punten uit vier wedstrijden. België heeft 7 punten, Polen 4 en Wales pas 1 punt.