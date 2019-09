Feyenoord versterkt zich met Senesi, Troost kan op vakantie

Door Mikos Gouka



Feyenoord joeg wekenlang op de verdediger. San Lorenzo liet de linkspoot zaterdag in de Argentijnse competitie tegen Union Santa Fé nog meespelen. Na afloop was de 22-jarige speler van Jong Argentinië in tranen omdat hij voor het laatst voor zijn club in actie was gekomen.



Trainer Jaap Stam wilde Senesi, inmiddels ook geselecteerd voor het Argentijnse nationale elftal, er graag bij hebben. ,,Of hij echt zo goed is? We hopen van wel natuurlijk. Hij kost wat, daar moet kwaliteit tegenover staan. Maar dat zien we wel bij deze speler’’, zegt Stam.



Door de aankoop van de verdediger, die tussen de 5 en 7 miljoen moet kosten, is er geen geld meer voor een spits. Omdat Nicolai Jørgensen de laatste weken voorspoedig lijkt te herstellen van zijn knieblessure, zou dat geen onoverkomelijk probleem moeten vormen. ,,Al blijven we tot de laatste dag loeren op buitenkansjes’’, zegt technisch directeur Sjaak Troost.



Die vertrekt na het verstrijken van de transferdeadline meteen op vakantie. In de wetenschap dat Senesi aan boord is. De meedogenloze en makkelijk voetballende centrale verdediger die samen met Edgar Ié, Eric Botteghin en Sven van Beek moet concurreren om een basisplaats. Senesi beschikt over een Italiaans paspoort, de werkvergunning zal snel binnen zijn.