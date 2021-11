Feyenoord verlengt contract met hoofdsponsor EuroParcs

Joris van Dijk, commercieel directeur Feyenoord, is in zijn nopjes met de contractverlenging. ,,Toen we vorig jaar onze samenwerking met een jaar verlengden hebben we daarin gelijk een optie voor nog een jaar meegenomen, gekoppeld aan een aantal doelstellingen. Het is mooi om te zien dat we deze doelstellingen samen hebben weten te realiseren. Het plezier spat van deze samenwerking af en het is voor Feyenoord natuurlijk financieel enorm belangrijk dat we dit hoofdpartnership weer hebben kunnen verlengen.”