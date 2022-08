Feyenoord verhuurt twee talenten aan KKD-clubs, Marc Bartra van Betis naar Trabzonspor

Spartaan Van Crooij evenaart 40 jaar oud eredivisie­re­cord met goal na 8 seconden tegen AZ

Op 30 april maakt Vito van Crooij in de 94ste minuut de 1-1 namens Sparta tegen AZ, maar de Limburgse aanvaller van Sparta liet vandaag zien dat hij ook razendsnel kan scoren. Na 8 seconden was het al raak en daarmee evenaarde hij het veertig jaar oude record van Koos Waslander. Het duel eindigde in een zege voor AZ: 2-3.

14 augustus