Feyenoord treft Slavia Praag, loodzware poule Vitesse en AZ loot gunstig

Statistisch gezien en gekeken naar de tegenstanders heeft AZ de meeste kans op Europese overwintering. De ploeg van Pascal Jansen reist af naar Roemenië, Tsjechië en Denemarken. Bij CFR Cluj, koploper in Roemenië, verdedigt een oud-eredivisionist sinds deze zomer de clubkleuren: Anas Tahiri, voormalig aanvoerder van RKC Waalwijk.



Young Boys was de tegenstander in de derde voorronde van de Europa League. Die horde werd nog genomen, maar Rode Ster Belgrado bleek te sterk tijdens de play-offs. Cluj speelde in 2010-2011 en 2012-2013 nog in de Champions League.



Jablonec maakte zich op voor AZ-beul Celtic in de derde voorronde van de Europa League, maar trok over twee duels aan het kortste eind. Uiteindelijk rekende de ploeg in de play-offs voor de Conference League af met MSK Zilina met twee zeges: 5-1 en 0-3.



Randers FC won afgelopen seizoen de Deense beker en stond in de play-offs voor een ticket voor de Europa League. Galatasaray bleek daarin te sterk. Simon Tibbling is de meest aansprekende naam. De middenvelder degradeerde afgelopen seizoen met FC Emmen uit de eredivisie en speelde eerder voor FC Groningen van 2015-2017.