Feyenoord-trainer Arne Slot: ‘Ik weet niet of we naar Ajax en PSV of naar Twente en AZ moeten kijken’

De uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles moet Feyenoord in het spoor van Ajax en PSV houden. Of Feyenoord zich dit seizoen echt kan meten met die twee clubs, dat is ook voor Arne Slot een vraag, stelt hij zelf.

Door Mikos Gouka



Dennis te Kloese formuleerde donderdag de doelstelling van Feyenoord. De algemeen directeur wil aan het einde van de rit gewoon een ticket voor Europees voetbal in handen hebben. Daarnaast moet Feyenoord aantrekkelijk voetbal nastreven, maar dat is met Slot aan het roer min of meer een zekerheidje. Slot sprak op de persconferentie voor Go Ahead Eagles, morgen in Deventer, wel zijn eigen twijfels uit. Hoe ver zijn ploeg nu is en of de selectie er misschien wel sterker op is geworden, de trainer weet het niet.

,,PSV eindigde boven ons, die hebben de selectie bij elkaar gehouden en er zomaar vijf echte kwaliteitsspelers bijgehaald. Ook Guus Til, onze topscorer. Als ik achter ons kijk dan zie ik dat FC Twente ook dezelfde selectie heeft en volgens mij waren die vorig seizoen na de winter qua punten beter dan Feyenoord. Ze spelen nu geen Europees voetbal, ze zouden het weer kunnen volhouden. Het is gewoon lastig voor nu: ik weet niet of we naar Ajax en PSV óf naar Twente en AZ moeten kijken.’’



En Feyenoord speelt dat wel, donderdag al in Rome tegen Lazio, in de eerste groepswedstrijd van de Europa League. Ook Slot is benieuwd hoe zijn ploeg zich dan houdt nu het schema van drie wedstrijden in acht dagen voor Feyenoord in werking treedt. Morgenavond tegen Go Ahead Eagles start die reeks en voor die wedstrijd heeft Slot uiteraard voldoende manschappen tot zijn beschikking. Dat er geen vervanger werd aangetrokken voor Fredrik Aursnes was misschien een smetje. Slot wilde heel graag Ramiz Zerrouki van FC Twente, maar al snel bleek dat een heel lastig verhaal te gaan worden.

Quote Zaterdag tegen Emmen schreeuwde de dokter voortdu­rend in mijn oor dat David Hancko gewisseld moest worden Arne Slot

Het alternatief, de transfervrije Florian Grillitsch, was eigenlijk nimmer realistisch. De salarisindicatie die de Oostenrijker afgaf was rond de twee miljoen netto en dat zou voor de Rotterdammers sowieso een onhaalbare kaart zijn. Met Mats Wieffer heeft Feyenoord in principe al een middenvelder in huis die zich in een defensieve rol kan ontwikkelen, maar de van Excelsior overgekomen speler kwam speelde nog nimmer in de eredivisie.



En bovendien raakte hij deze voorbereiding langdurig geblesseerd. Van de jonge Argentijn Ezequiel Bullaude is het afwachten hoe snel hij de draad kan oppakken na zijn transfer. Quilindschy Hartman is in de ogen van de technische staf overigens ook een speler die eventueel nog op het middenveld zou kunnen spelen als de nood aan de man is.

Met Orkun Kökcü, Sebastian Szymanski en Quinten Timber beschikt Slot een prima middenveld. Maar Kökcü miste een groot deel van de voorbereiding door blessureleed, Timber speelde vorig seizoen bij FC Utrecht zelden de volle negentig minuten en de Pool Szymanski bleek de eerste weken in dienst van Feyenoord een prima voetballer, maar wel eentje die moeite had om de door Slot verlangde intensiteit lang op te brengen.

Volledig scherm David Hancko en Quinten Timber. © ANP

,,In die linie weet ik dan ook al dat we het fysiek niet aankunnen, drie wedstrijden in een week. Dus moet ik wikken en wegen. Dat kan lastig zijn. Zaterdag tegen Emmen schreeuwde de dokter voortdurend in mijn oor dat David Hancko gewisseld moest worden. Hij had teveel gelopen en ook last van zijn bovenbeen. Maar ik zei: kijk even naar het scorebord. Het stond maar 1-0 en ik liet hem staan. Dan neem je een risico, want als hij echt geblesseerd raakt ben je hem kwijt. Zo moeten we de komende periode goed kijken wat wel handig en wat niet. Ik zet Hancko centraal achterin, Rasmussen verdwijnt naar de bank maar de van de drie linksbacks Bjorkan, Hartman en Lopez weet ik al dat ze alledrie niet in staat zijn om negentig minuten te spelen. Dus moet ik daar sowieso wisselen tijdens de wedstrijd in Deventer.’’

Go Ahead Eagles, de club die Feyenoord in Deventer wist te kloppen in het kampioensseizoen, is na vier wedstrijden nog zonder punten. De ploeg van René Hake kan eventueel rekening houden met een invalbeurt van de Braziliaan Igor Paixao, die speelgerechtigd is. Eze Bullaude is er niet bij. De Argentijn is in zijn vaderland om zijn papieren in orde te maken.

Orkun Kökcü is de nieuwe aanvoerder

Orkun Kökcü is dit seizoen aanvoerder van Feyenoord. Dat zei trainer Arne Slot vrijdag in zijn vooruitblik op de uitwedstrijd van zaterdag tegen Go Ahead Eagles. Verdediger Gernot Trauner, die de eerste wedstrijden van dit seizoen aanvoerder was, is benoemd tot tweede aanvoerder.



Kökcü neemt bij Feyenoord de aanvoerdersband over van Jens Toornstra, die onlangs de overstap maakte naar FC Utrecht. ,,Orkun is een geweldige speler en heeft een ontzettend goed seizoen gehad”, aldus Slot. ,,Hij heeft de meeste wedstrijden in het eerste van Feyenoord gespeeld. Er is veel om te doen dat wij zoveel buitenlandse spelers in de selectie hebben, dan is het mooi dat de aanvoerder een zelf opgeleide speler is. Ik denk ook dat het goed is voor zijn ontwikkeling, dat hij daarin een volgende stap kan zetten.”