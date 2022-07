Feyenoord-trainer Arne Slot breekt lans voor Frank Arnesen: ‘Hij is heel ziek en heeft al zijn energie nodig om te herstellen’

Door Mikos Gouka



Als de eerste week in de voorbereiding een voorbode is voor wat Feyenoord nog te wachten staat, dan kunnen ze in de Kuip hun hart vasthouden. Het afronden van inkomende transfers blijkt op dit moment nog een worsteling, technisch directeur Frank Arnesen haakte ziek af, Guus Til koos voor PSV en hoewel de ontmoeting met FC Kopenhagen slechts een oefenwedstrijd betrof, was de 0-7 uitslag natuurlijk beschamend. ,,Pijnlijk, voor onze uitstraling, voor alles. De eerste wedstrijd na de finale in Tirana en dan 0-7'”, zei Slot.