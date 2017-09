'Feyenoord-thuis in de volgende ronde graag'

SDC Putten maakt zich vanavond op voor hét hoogtepunt in de clubhistorie. Dan treft de club uit de hoofdklasse PSV in de KNVB-beker. Ex-prof Sander Duits, sinds dit seizoen terug bij de amateur-vereniging waar hij begon, kan niet wachten.

Door Dennis van Bergen

Quote Sander Duits met SDC Putten tegen PSV. Het is dinsdagavond, kort voor de laatste training van SDC Putten voorafgaand aan PSV-thuis, als Sander Duits zijn zes maanden oude zoontje Storm nog maar eens een voetballetje toewerpt. Want: oefening baart kunst. Al is ‘kunst’ natuurlijk een relatief begrip. De afgelopen seizoen als prof afgezwaaide mannetjesputter (34) weet dat als geen ander. Dat blijkt wel als hij junior van zijn speelkleedje tilt en hem vervolgens in babytaal toefluistert: ,,Het is te hopen dat jij straks wat beter kunt voetballen dan je vader, hè.”

Zelfspot heet zoiets. Het is een eigenschap die de geboren Puttenaar nooit vreemd is geweest tijdens de loopbaan die hem leidde langs De Graafschap, Omniworld, RKC en Go Ahead Eagles. En die hem nu, als speler van zijn jeugdliefde SDC Putten, goed van pas komt. Bijvoorbeeld als het laatste trainingskamp van zijn club ter sprake komt. In Uddel, op penaltyafstand van het eigen sportpark. De enige bal die er centraal stond had een krokant korstje, merkte Duits. En vormde de ideale bodem voor de goudgele sportdrank die er uit de tappen kwam. Of, doelend op de generale repetitie voor PSV-thuis: ,,Met 4-0 verloren van VV Eemdijk. We hebben dus wat goed te maken voor eigen publiek.”

Vandaar de drukte deze dagen bij sigarenspeciaalzaak Ko Jager in Putten, voorverkoopadres voor de kraker van vanavond. Het Veluwe-dorp hoopt hartstochtelijk op een stunt. Voor coach Michael van den Berg reden om de training deze dinsdagavond maar het predicaat besloten te geven. Stel je immers voor: heb je net je ideale plannetje bedacht om PSV’s looplijnen te verstoren, zie je Phillip Cocu met zijn notitieblok langs de lijn staan in Putten. Moet je niet willen. Duits: ,,Weet je, we hadden ook Telstar of FC Oss kunnen loten. Dan verlies je waarschijnlijk ook. Dan is PSV natuurlijk veel mooier. Ook financieel. Dankzij deze bekerpot weten we nu al dat we in de winter wéér op trainingskamp kunnen, vier dagen naar Torremolinos.”

Quote Het is te hopen dat jij straks wat beter kunt voetballen dan je vader, hè.” Sander Duits

Het is de nieuwe realiteit voor de middenvelder, voor wie een kapotte knie een langer profbestaan belette. Nog niet zo heel lang geleden speelde Duits tegen Dirk Kuyt, tegen Hakim Ziyech. Vanavond bindt hij samen met mannen als Manuel Hoogewoning en Kees Pluim de strijd aan met PSV. En zijn broer niet te vergeten, Martijn Duits. ,,Vooraf denk je: ik ga me ergeren aan dat mindere niveau. Is totaal niet aan de orde”, stelt de ex-prof. ,,Natuurlijk zou ik nu het liefst bij mijn droomclub Feyenoord spelen, maar ik ben wel zo realistisch dat dat er nooit heeft ingezeten.”

Volledig scherm Sander Duits tijdens de training van SDC Putten. © Rob Voss Lees verder onder de foto

Duits mocht dan niet de kwaliteiten hebben van een Feyenoord-speler, hij zag er wel zo uit in dat shirt van Go Ahead Eagles, qua dna wel een beetje een mini-Feyenoord. Dat geblokte lijf onder het robuuste hoofd, de weinig fluwelen tackles die uit zijn benen rolden. Het gif in de ogen, identiek aan die van de jongens op Vak S. En de indrukwekkende gelekaartenverzameling die hij overhield aan zijn profbestaan, 92 stuks. Al zegt Duits zich wel enigszins te storen aan dat beeld. ,,Omdat ik zoveel gele kaarten kreeg, zien mensen me als schopper. Maar volgens mij kon ik ook wel aardig voetballen.”

Liefhebber

En dat hoopt hij vanavond nog één keer te laten zien in de eerste echte wedstrijd ooit van SDC Putten die live wordt uitgezonden op televisie, liefhebber als Duits nog altijd is. Een man die zo mogelijk elk duel van Feyenoord live ziet. Die, met TC3 op zak, snel de andere trainersdiploma’s wil halen. En die, op weg naar die missie, nu regelmatig op de tribune van pakweg stadion Meerdijk te vinden is om tegenstanders voor Go Ahead te analyseren. ,,Vrijdagavond, Emmen-uit”, zegt Duits. ,,Er zullen mensen zijn die zeggen: dan ben je niet goed bij je hoofd. Maar ik vind het gewoon écht leuk. Dat voetbalspelletje is zo prachtig, man.”

Quote Ik vind het gewoon écht leuk. Dat voet­bal­spel­le­tje is zo prachtig, man. Sander Duits

Zeker als je wint. Dat moet dus vanavond maar gebeuren voor SDC Putten. Begin deze week belde de voorzitter hem nog met een dringend verzoek. Of hij, onder toeziend ook van de besnorde specialist Heinrich Welling, de loting bij FOX wil verrichten wanneer PSV verslagen is? Sander Duits antwoordde bevestigend. Met een knipoog: ,,En dan in de volgende ronde graag Feyenoord-thuis. Ik heb nog wat recht te zetten tegen ze, na die 8-0 nederlaag met Go Ahead Eagles van afgelopen seizoen...”