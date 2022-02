Feyenoord-supporters brengen mooi eerbetoon aan Wim Jansen en Chris Gyan

‘Uw stilte is oorverdovend’, stond er op het spandoek voor Jansen. Zijn familie was in de Kuip aanwezig. Aan de overkant van het veld hing een groot doek voor cultheld Gyan met de tekst ‘Voor altijd onze held’. Daarna volgde You'll Never Walk Alone door de speakers van de Kuip, voluit meegezongen door de 44.000 aanwezige fans.



Gyan overleed op 29 december op 43-jarige leeftijd, nadat hij al enige tijd ziek was. Wim Jansen overleed op 25 januari op 75-jarige leeftijd. De voormalig middenvelder van Feyenoord, Ajax en Oranje had de ziekte van Alzheimer.