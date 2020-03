Feyenoord speelt 18de bekerfinale, driemaal scheepsrecht voor Van den Brom?

• De laatste keer dat FC Utrecht de bekerfinale haalde was in het seizoen 2015-2016. Feyenoord won dat jaar de beker na een 2-1 winst in de finale. Erik ten Hag was destijds trainer van FC Utrecht.



• Dick Advocaat is de eerste trainer die in de afgelopen 30 jaar voor de vierde keer in de bekerfinale staat. Guus Hiddink, Bert van Marwijk en Martin Jol stonden drie keer in de eindstrijd. Met PSV verloor Advocaat in 2013 (1-2 van AZ) en 1998 (0-5 tegen Ajax) de finale. In 1996 (5-2 van Sparta) won Advocaat met de Eindhovense club de beker.



• John van den Brom verloor beide keren dat hij als coach de eindstrijd bereikt. Hij verloor met AZ in de seizoenen 2016-2017 en 2017-2018.