Feyenoord snakt naar creativiteit van Steven Berghuis

Door Mikos Gouka



Ook in oefenwedstrijd nummer vijf bleef Feyenoord simpel overeind. Arminia Bielefeld, dat op 19 september als promovendus aan de eredivisie begint, creëerde nauwelijks een serieuze kans tegen Feyenoord. Dat was het goede nieuws. Aan de andere kant konden ook de Rotterdammers nauwelijks uitgespeelde kansen overleggen. De beste aanval was even na rust toen Jørgensen met het hoofd Bryan Linssen vond. De linkerspits stuurde invaller Luciano Narsingh weg maar de rechterspits nam het bij zijn aanname iets te ruim. De aanvaller verscheen kort voor tijd nogmaals alleen voor de keeper, maar zijn poging kwam tegen het hoofd van de keeper.

Volledig scherm Bryan Linssen rukt op tegen Arminia Bielefeld. © ANP Feyenoord toonde het gezicht dat de eredivisie meer zal zien dit seizoen. Defensief stug, moeilijk te verslaan. Maar zonder aanvoerder Steven Berghuis, die herstellende is van een longinfectie en in de ochtenduren een training had afgewerkt, is het qua creativiteit beperkt. Dat zal een constatering zijn die Advocaat ook voor het seizoen al had gedaan. De Hagenaar ziet ondertussen wel Bryan Linssen en Mark Diemers steeds meer in hun rol groeien. Bovendien lijkt de trainer wel iets te zien in Wouter Burger als centrale verdediger. De eigen kweek speelde daar zaterdag tegen Borussia Dortmund en MSV Duisburg en vanmiddag wederom in de tweede helft tegen Bielefeld.

Een basisplaats ligt nog niet in het verschiet, de Argentijn Marcos Senesi is uiteraard onomstreden op die plek. Senesi speelde vandaag een helft nadat hij zaterdag niet in actie was gekomen. De Schot George Johnston neemt voorlopig de honneurs waar als linksback nu Tyrell Malacia en Ridgeciano Haps nog ontbreken.

Hamburger SV

Op rechts vechten Lutsharel Geertruida en Bart Nieuwkoop om een basisplaats als rechtsback. Het stevige treffen met Bielefeld zal Advocaat weer iets meer inzicht in die race hebben gegeven, waarbij Geertruida een voorsprong heeft op de van een huurperiode bij Willem II teruggekeerde Nieuwkoop.

Volledig scherm Dick Advocaat. © ANP

Feyenoord ontmoet vrijdag in Kufstein in het toernooi om de Helden Cup Hamburger SV. Het idee van de technische staf is om Berghuis en Haps in die wedstrijd in actie te laten komen. Berghuis zal Feyenoord weer van de nodige creativiteit gaan voorzien. Haps zal de aanvalslinie ongetwijfeld gaan helpen met zijn vele rushes van achteruit.

Of dat in Oostenrijk toernooiwinst oplevert, is natuurlijk niet zo belangrijk. De winnaar van de Helden Cup mag bepalen naar welk goed doel de 30.000 premie gaat. Advocaat zal zich niet bemoeien met de keuze. Hij telt af naar 12 september als Feyenoord op zaterdagavond in Zwolle tegen PEC de eerste drie punten wil pakken.