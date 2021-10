Feyenoord sluit coronajaar af met miljoenenverlies door uitblijven transfers: ‘Zitten in spannende fase’

Door Mikos Gouka



Pieter Smorenburg was bij de presentatie van de jaarcijfers van Feyenoord duidelijk. ,,Dit zijn geen cijfers die je graag presenteert’’, zegt de financieel directeur van de club. Liefst 17 miljoen euro verlies staat er in het jaarverslag van de Rotterdammers. Om te kijken waar het vooral fout is gegaan, kan dat forse bedrag in twee delen worden opgesplitst. Het operationele verlies, simpel samengevat als opbrengsten min kosten, is vier miljoen euro. Er is dus meer uitgegeven dan dat er binnen is gekomen. Dat was de afgelopen negen jaar niet zo in de Kuip, maar in het coronajaar onvermijdelijk.

Smorenburg legt uit. ,,De helft van die vier miljoen verlies komt door lagere Europese mediabaten en omdat we investeringen hebben gedaan in de organisatie, met name aan de voetbalkant’’, zegt Smorenburg. ,,Denk aan een nieuwe trainersstaf, de scouting is helemaal vervangen, een nieuwe performance trainer, het aanstellen van een fulltime clubarts, nieuw hoofd van de jeugdopleiding, een nieuwe trainer van Feyenoord onder 21 jaar. Sportief zijn we beter bemand dan een jaar geleden.’’

De andere helft van het operationele verlies, dus ook 2 miljoen euro, is het omzetverlies in een coronaperiode. En dat bedrag valt alleszins mee, want de club stevende af op 26 miljoen euro verlies. De financiële overheidssteun, forse kostenbesparingen door onder meer het inleveren van salaris door spelers én het afzien van restitutie door supporters en zakelijke relaties zorgden dat er 24 miljoen euro kon worden weggepoetst. En dus bleef het omzetverlies beperkt tot ‘slechts’ twee miljoen euro.

Transfers

Maar de blijdschap over die cijfers vallen snel weg als wordt gekeken naar het transferresultaat. Dat is liefst 13 miljoen euro negatief, want Feyenoord slaagt er zelden in spelers voor veel geld van de hand te doen. Boekhoudkundig werkt dat zo: een speler die voor bijvoorbeeld vijf miljoen euro wordt gekocht en voor vijf jaar tekent, komt aanvankelijk voor vijf miljoen euro op de balans. Maar elk jaar schrijft een voetbalclub dan een miljoen euro af op de speler (vijf miljoen gedeeld door de vijf seizoenen die hij onder contract staat).

En als de speler niet meer wordt verkocht, kost dat dus geld. De inkomsten voor Steven Berghuis, Wouter Burger en Ridgeciano Haps vallen overigens straks in het volgende boekjaar. Omdat het verlies natuurlijk moet worden weggewerkt, teert Feyenoord flink in op het eigen vermogen. Dat is inmiddels geslonken naar zo’n 1,5 miljoen euro. ,,We kunnen dit seizoen gewoon aan alle verplichtingen voldoen’’, zegt Smorenburg.

Ajax en PSV maakten eerder al verlies bekend in hun jaarcijfers. Zo heeft Ajax een nettoverlies van 8,1 miljoen euro aan vorig seizoen overgehouden, bij PSV waren de verliezen met 23,2 miljoen ook fors.

De cijfers maken wel weer pijnlijk duidelijk dat technisch directeur Frank Arnesen vooral moet gaan verkopen om Feyenoord financieel weer kleur op de wangen te geven. Of de investeerders, waar al zo lang over wordt gespeculeerd in de Kuip, moeten eindelijk hun intrede doen in het Maasgebouw. Waar blijven ze? Smorenburg wil er weinig over kwijt. ,,We hebben aangegeven dat we een zoektocht doen naar kapitaalversterking om onze sportieve ambities te versnellen. Dat proces loopt nog steeds, maar op dit moment zijn er geen concrete mededelingen over te doen. Nog even geduld.’’

En dan is er nog het streven van de club om een nieuw stadion te bouwen. Supporters die zich afvragen hoe dat mogelijk is met deze negatieve jaarcijfers maken volgens Feyenoord een denkfout. ,,We zijn naar de laatste fase gegaan en hebben toen gezegd: de businesscase voldoet als de bouwkosten gemaximeerd zijn en de financiering tegen acceptabele voorwaarden rondkomt. En daar hebben we ook bij gezegd dat het club op dit moment niets mag kosten.’’

Het onderzoek in de laatste fase naar de haalbaarheid van een nieuw stadion kost Feyenoord volgens Smorenburg dan ook helemaal niets. ,,Ja, alleen af en toe wat tijd van mensen.’’