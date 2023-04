Feyenoord schaamt zich en vreest: ‘Denk dat we straks supporters moeten missen bij een thuiswedstrijd’

In deze tenues doen Oranje Leeuwinnen deze zomer een gooi naar de wereldti­tel

De Oranje Leeuwinnen hebben de nieuwe shirts gepresenteerd waarmee ze naar het WK van komende zomer gaan in Australië en Nieuw-Zeeland. Zoals gebruikelijk is het thuistenue volledig oranje. Over het shirt en broekje loopt een opvallend streepjespatroon.