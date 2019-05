Feyenoord profiteert van bekerzege Ajax

Huntelaar ziet basisplek als beloning: 'Goede keuze van de trainer’

22:03 Klaas-Jan Huntelaar was voor Ajax goud waard in de bekerfinale. De spits mocht eindelijk weer in de basis starten en had met twee doelpunten een heel belangrijk aandeel in de overwinning. ,,Het is een goede keuze van de trainer.”