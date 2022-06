Feyenoord persoonlijk akkoord met Italiaans international Wilfried Gnonto (18)

Fortuna zorgt voor geweldige stunt: Oran­je-beul Burak Yilmaz tekent voor vijf jaar in Sittard

Fortuna Sittard heeft voor een ongekende stunt op de transfermarkt gezorgd. Burak Yilmaz (36), goed voor 31 goals in 77 interlands voor Turkije, speelt komend seizoen in Limburg. Hij komt over van Lille.

21 juni