Feyenoord ‘opent’ Conference League met treffen in Haifa

Geschrok­ken Haye slaat met vuist op tafel en legt lat hoger bij NAC: ‘Ik zat me op te vreten, we toonden geen lef’

11 september Thom Haye was vrijdagavond tegen Roda JC (0-0) weer de absolute spil in het veldspel van NAC. De middenvelder liet zich verbaal gelden in een krampachtige eerste helft. Het kompas van de ploeg schrok echter vooral toen hij zag dat zijn vinger plots de andere kant op gebogen stond, al valt de schade mee.