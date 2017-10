Feyenoord Onder-19 wint ruim van Sjachtar Donetsk in Youth League

Orkun Kökcü bracht de Rotterdammers op aangeven van Daude van der Kust al na vijf minuten op voorsprong. Joël Zwarts maakte na 38 minuten spelen de 2-0. Een minuut later tilde spits Dylan Vente de stand zelfs naar 3-0. Vente, die al debuteerde in de hoofdmacht van Feyenoord, maakte in de tweede helft met een kopbal uit een corner ook nog de 4-0. Kort na zijn tweede treffer van de middag kreeg Vente een publiekswissel op Woudestein. Het stadion in Rotterdam-Kralingen zat opnieuw goed vol voor de beloftenploeg van Feyenoord. Sjachtar kreeg in blessuretijd nog een strafschop, maar Maxym Chekh miste.