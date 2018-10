Feyenoord nog altijd voorzichtig met Jørgensen, Bijlow start niet

Door Mikos Gouka



,,We gaan er nog met hem over praten, maar ik denk niet dat hij start’’, zegt Van Bronckhorst. De noodzaak om de Scandinaviër te brengen is minder urgent nu Robin van Persie is vrijgesproken door de tuchtcommissie van de KNVB. ,,Dat Robin er bij is, had ik wel verwacht. We hadden een sterke zaak in Zeist. Robin had ook nooit de intentie om de verdediger van Vitesse te blesseren’’, zegt de trainer.



Feyenoord wil zondag in Tilburg de aansluiting houden met nummer twee Ajax en koploper PSV. Dat zal gebeuren zonder keeper Justin Bijlow, die nog altijd met knieklachten kampt. Kenneth Vermeer neemt de honneurs weer waar in Brabant. Van Bronckhorst gaf nog maar eens aan dat de eerste helft tegen Vitesse een voorstelling was waar hij niet op zat te wachten. ,,De tweede helft was beter’’, zegt de coach die ook Ridgeciano Haps nog mist. ,,De wissel met Larsson was goed. Sam is weer fit genoeg om te beginnen. Willem II uit is lastig, die ploeg zet normaal hoog druk. Aan de andere kant krijgen we dan ook ruimte om te voetballen.’’