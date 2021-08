Feyenoord, NEC en Willem II hofleveranciers van Elftal van de Week

Hoewel het even duurde voordat Feyenoord de ban wist te breken tegen Go Ahead Eagles werd er uiteindelijk een 2-0 zege geboekt in De Kuip. Met dank aan Linssen, die niet langer zoekende is bij Feyenoord. De dertigjarige aanvaller wist in de kwalificatie voor de Conference League ook al een keer te scoren en staat na twee wedstrijden in de eredivisie op drie goals. Daarmee is hij momenteel topscorer in de Nederlandse competitie. Hij had zelfs nog een hattrick kunnen maken, maar de paal voorkwam dat. Hij krijgt in het Elftal van de Week gezelschap van ploeggenoot Gernot Trauner, die een zeer betrouwbare indruk maakt in de Rotterdamse defensie.