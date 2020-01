Feyenoord naar huis met forse nederlaag tegen Borussia Dortmund

Deze Nederland­se spelers zijn na dit seizoen transfer­vrij

11:35 De winterse transferperiode is in volle gang. Niet alleen hopen ploegen zich tussentijds nog te versterken voor het huidige seizoen, maar clubs richten ook al hun vizier op volgend seizoen. Spelers van wie het contract aankomende zomer afloopt, zijn namelijk nu al gratis binnen te halen voor volgend seizoen. Als hun contract niet tussentijds wordt verlengd, is dit elftal Nederlanders gratis op te pikken.